За соблюдением карантинных мер на территории храмов должны были следить священники. А в результате это делала полиция – Блищик

20.04.2020, 14:05, Новости дня

Все ограничения на проведение массовых мероприятий сохраняются, по-прежнему собираться больше 10 человек нельзя. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказала спикер Национальной полиции Украины Оксана Блищик.

“Сейчас сохраняются все ограничения на проведение массовых мероприятий, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины №211. По-прежнему собираться больше 10 человек нельзя. Но никто дубинками от церкви людей не отгонял и не будет отгонять”, – подчеркнула собеседница.

По ее словам, за соблюдением мер предосторожности в церквях и храмах должны следить священнослужители.

“За соблюдением карантинных мероприятий на территории храмов должны были следить представители духовенства. А в результате это делала полиция. Местная власть и священнослужители должны были организовать мероприятия так, чтобы карантин не нарушался. И мы уделили много времени разъяснению. Много раз собирали, объясняли, просили священнослужителей не подвергать людей угрозе”, – сообщила Блищик.

Она отметила, что нарушители карантинных ограничений будут привлечены к ответственности.

“Вышло, как вышло: открыто пять уголовных производств и пять административных протоколов за два дня. Если на территории церкви люди соблюдали социальную дистанцию, использовали средства индивидуальной защиты, никто их не трогал. Если были нарушения, люди должны ответить по закону. И в Волынской области, например, составили административный протокол именно за то, что он к храму пришел без средств индивидуальной защиты. С самого начала карантина составлено более 7 тыс. протоколов. Что стало дальше, сколько штрафов и какого размера выписано, надо спрашивать суд. Мы собираем материалы и передаем в суд, а он принимает решение”, – резюмировала Блищик.

19 апреля в Национальной полиции сообщили, что праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Общественную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Было зафиксировано 19 случаев нарушения карантина.

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине действуют с 12 марта. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Накануне Пасхальных праздников власти призвали граждан не посещать церковные службы, а религиозных деятелей попросили проводить службы онлайн. “Украине грозит вспышка COVID-19, даже если в церкви на Пасху придет десятая часть прихожан”, говорили в Министерстве внутренних дел.

По состоянию на утро 20 апреля от коронавируса в Украине скончался 151 человек, а 359 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.