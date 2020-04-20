 

В Томске индекс самоизоляции снова упал до критической отметки

20.04.2020, 14:01, Новости дня

На прошлой неделе уровень самоизоляции томичей опустился до критических показателей. Такие данные зафиксировал сервис "Яндекс".

В период с 13 по 17 апреля уровень самоизоляции жителей Томска в среднем держался на отметке в 2,1 балла. Это означает, что граждане не соблюдают ограничительные меры. На выходных рейтинг улучшился и вырос до 3,3 балла. Однако сегодня на улицах снова оказалось очень много людей  – 2,3 балла, передает ГТРК "Томск".

Отметим, что жители Северска оказались гораздо более ответственными. На протяжении всей прошлой недели рейтинг самоизоляции здесь показывал — 2,6 — 2,9 балла. А к входным держался на уровне 3,6 балла. Людей на улицах города достаточно много, однако существенно меньше, чем в Томске.

Среди городов с численностью населения более полумиллиона человек, Томск продемонстрировал один из худших показателей. Хуже дела обстоят только во Владивостоке, Новокузнецке и Кемерово.

Текст:

ГТРК "Томск"



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