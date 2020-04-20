Осталась 1000 рублей: Сенчукова и Рыбин пожаловались на финансовые проблемы

20.04.2020, 14:01, Новости дня

Музыкант Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова пожаловались на трудную финансовую ситуацию, в которой они оказались из-за пандемии коронавируса и введенных в этой связи ограничений.

Из-за режима самоизоляции и запрета массовых мероприятий в связи многие артисты и творческие коллективы понесли убытки, ведь им пришлось отказаться от запланированных выступлений.

С проблемами столкнулась и семья Рыбина. Сенчукова опубликовала фото мужа за столом со скромным обедом, состоящим из пасхальных яиц и воблы, и написала, что у них осталась всего тысяча рублей. Подписчики тут же стали просить реквизиты, чтобы перевести артистам денег.

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Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 19 Апр 2020 в 7:47 PDT

"Бросайте номер карты, скинемся! У меня лучшие годы жизни связаны с вашим творчеством", – написал один из поклонников.

"Приезжайте к нам в Сибирь, мы вас, москвичей, кормить будем", – предложил еще один.

В ноябре прошлого года Рыбин, фронтмен популярной в начале 1990-х группы "Дюна" стал героем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Он рассказал о том, как борется с онкологическим заболеванием и как супруга помогает ему справиться с этим ударом судьбы.



Ранее 20 апреля сообщалось, что в больницу попала певица Татьяна Буланова. У нее диагностировали микроинсульт. Близкие певицы предполагают, что довести ее до такого состояния могли финансовые проблемы.