Энтони Джошуа назвал шестерых боксеров, с которыми хотел бы драться

20.04.2020, 14:01, Новости дня

Британский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе по четырем ведущим версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился с журналистами мыслями о своем будущем. Он назвал шестерых потенциальных соперников, с которыми хотел бы встретиться в ринге, включая крымчанина Александра Усика.

"Моя цель – стать бесспорным чемпионом мира в супертяжелом весе, — цитирует Джоуша издание Boxingscene.Com. – С кем бы хотел сразиться до завершения карьеры? Прежде всего, с Усиком, Уайлдером, Фьюри и Ортисом. Это большинство из тех, с кем я хотел бы драться".

Продолжая разговор на тему будущих возможных боев, Энтони назвал еще двух боксеров: "Кто еще? Еще Адам Ковнацки и Джаррелл Миллер. Вы знаете, вот эти шесть имен, мне до конца карьеры их должно хватить". Напомним, что ближайший поединок Джошуа должен провести с болгарином Кубратом Пулевым (28 побед и 1 поражение), но матч пока отложен из-за пандемии коронавируса.

Джошуа свой первый титул IBF выиграл у американца Чарлза Мартина в 2016 году, затем прибавил чемпионские пояса WBA Super и IBO, победив украинского тяжеловеса Владимира Кличко. Звание лучшего супертяжа WBO он отобрал у новозеландца Джозефа Паркера. В 2018 году выиграл у россиянина Александра Поветкина, а летом 2019-го неожиданно досрочно проиграл мексиканцу Энди Руизу. В декабре прошлого гола он победил Руиза в реванше и вернул свои титулы.

Два потенциальных соперника Джошуа также являются чемпионами мира. Александр Усик – абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, который переходит в супертяжи. Британец Тайсон Фьюри – чемпион мира по престижной версии WBC. Американец Деонтей Уайлдер уступил Фьюри этот титул в феврале 2020 года. Кубинец Луис Ортис был временным чемпионом WBA и дважды проиграл чемпионские бои Уайлдеру. Поляк Адам Ковнацки – один из сильнейших тяжеловесов мира (20 побед и 1 поражение). Американец Джаррелл Миллер – непобежденный супертяж (23 победы и 1 ничья).