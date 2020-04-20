Президент Чехии постановил закрыть границы на год

20.04.2020, 13:53, Разное

Лидер Чехии Милош Земан принял решение закрыть государственные границы на год. Президент порекомендовал согражданам грядущим летом обратить внимание на красоту собственной страны.

Такое решение госглава объяснил стремлением предотвратить возможную новую волну заражения жителей Чехии вирусом COVID-19, так как туристы могут снова завезти инфекцию.

Стоит отметить, чешское правительство почти полностью запретило выезд за рубеж и въезд на территорию страны из-за границы ещё с месяц назад. Исключений очень мало: к примеру, грузоперевозки и поездка на лечение.