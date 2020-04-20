Возрожденный музыкальный Nokia 5310 появился в России и продается дешевле китайской версии

20.04.2020, 13:53, Разное

На рынок РФ поступила возрожденная легенда – мобильный аппарат Nokia 5310, наделенный MP3-плеером, FM-радио, двумя фронтальными динамиками и специальными музыкальными кнопками. На просторах РФ устройство продается дешевле, чем в Китае.

Корпорация HMD Global впервые презентовала миру модель Nokia 5310 XpressMusic в конце 2007 года. Для российского потребителя переизданная версия данного смартфона, оформленная в черно-красном и бело-красном цветах, оценена примерно в 4000 рублей. Примечательно, что данный мобильный аппарат в Китае стоит дороже.

Среди особенностей модели – MP3-плеер и специальные кнопки управления, FM-радио и пара фронтальных динамиков, выдающих качественный и громкий звук. Имеется в мобильном аппарате стандартный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников.

Nokia 5310 оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем на 320×420 точек, простой VGA-камерой, поддерживает Bluetooth третьего поколения. Параметры модели весом 88,2 г – 123,7×52,4×131,1 мм. Аппаратная платформа представлена SoC Mediatek MT6260A в сочетании 8 и 16 Мб ОЗУ и ПЗУ, имеется слот для microSD на 32 Гб. Емкость АКБ составляет 1200 мА•ч.