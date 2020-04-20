 

В Киеве во Владимирском соборе прихожане причащались из одной ложки и целовали Библию

20.04.2020, 13:48, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПатриарх Филарет и другие священники во время богослужения в пасхальную ночь во Владимирском соборе в Киеве были без масок и перчаток. На нарушения обратили внимание журналисты после того, как на странице Филарета в фейсбуке были опубликованы видео и фото с мероприятия. 

Также прихожане причащались из одной ложки и целовали Библию, а один мужчина потерял сознание во время службы, пишет “Бабель”.

Всего в пасхальную ночь почти 130 тысяч верующих украинцев собрались в храмах и церквях по всей стране. Полиция сообщила о 19 нарушениях карантинного режима. 

В частности, в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области начато уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений”), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 

В обеих лаврах зафиксировали большое количество прихожан без средств индивидуальной защиты. Также люди не соблюдали нужную дистанцию. 

В Украине COVID-19 инфицированы 5 710 человек, прирост за сутки составил 261 человек. 850 случаев заболевания коронавирусом приходится на столицу. 

 

 



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