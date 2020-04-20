«Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции поздравили ветеранов

20.04.2020, 13:48, Новости дня

«Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.

По сообщению, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, свой 95-й День Рождения отметила Александра Петровна Иконникова. Она застала войну в 16 лет, когда находилась на курсах повышения квалификации в Ленинграде. Вместо учебы девушка разбирала узкоколейки, делала противотанковых ежей и рыла ямы для вражеских бронемашин. Вскоре ее отправили в поселок Щеглово на торфообработку, где она получила две травмы ноги и, перенеся операцию без обезболивания, уже через пять дней встала в строй.

«Самое страшное в те годы – это даже не бомбежки, а постоянный изнуряющий голод. В день давали 200 граммов хлеба. Выручала только книга, которая помогала хоть как-то отвлечься. В 1947 году я вернулась в родную деревню, устроилась работать на почту, а вскоре после этого познакомилась с будущим мужем. Не пил, не курил, с гармошкой ходил – чем не жених?» – вспоминает Александра Петровна.

Добровольцы тоже решили порадовать ветерана песнями под гармошку и выступили под окнами дома Александры Петровны. Растянули поздравительный красочный плакат, а после концерта вручили имениннице подарки.

«Александра Петровна была в восторге от поздравления! Подпевала, танцевала! Нам очень хотелось обнять ее после выступления, но мы понимаем, что сейчас это невозможно из-за распространения коронавируса», – рассказала егиональный координатор направления «Связь поколений» Дарья Озерова.

Плакаты и душевные выступления подготовили также активисты из Крыма и Калининградской области для Тумакова Владимира Васильевича и Бочарова Петра Прокопьевича, которым исполнилось 93 и 97 лет, соответственно.

«Мы помогаем ветеранам не только 9 мая. Конечно, коронавирус вносит свои коррективы. Но скоро День Победы, и мы обязаны уделить внимание и поздравить каждого фронтовика, естественно соблюдая требования к безопасности. «Волонтеры Победы» подобным образом поздравят ветеранов по всей стране», – рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.