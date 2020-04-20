 

На Украине объявили «антидиверсионную операцию» в зоне Чернобыля из-за пожаров

20.04.2020, 13:48, Новости дня

В связи с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области нацгвардия Украины начала «антидиверсионную операцию», направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне были обнаружены четыре охваченных огнем участка на площади около 100 квадратных метров. Огонь был ликвидирован, подчеркнул Аваков в Facebook, пообещав принять меры в отношении поджигателей. 

«Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу», – написал Аваков.

Министр добавил, что ситуация в зоне отчуждения остается пожароопасной. Он напомнил, что спасателям удалось локализовать один из четырех участков тления древесины. При этом он признал, что сильный ветер в Киевской области ухудшает прогноз по дальнейшему распространению огня. 

«Прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 м/с. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки, и это риски», – написал он.

4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

Между тем, РФ выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о масштабных пожарах на Украине, из-за которых Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире.



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