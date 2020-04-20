 

«Последний день рождения отца пропустил из-за первой любви»: Доктор Мясников поделился историями из своей жизни

20.04.2020, 13:30, Разное

Продолжатель знаменитой медицинской династии доктор Александр Мясников поделился историями из своей жизни. Вспомнил и то, о чем сожалеет долгие годы.
12-летним мальчиком он положил в гроб умершего деда, прославленного академика-кардиолога, записку со словами «Я тебя никогда не забуду». Двойной тезка Александр Леонидович, продолжил благородную профессию своего рода и знал об этом еще в раннем возрасте. Сегодня он не только оперирует больных, но и ведет огромную просветительскую работу. Телевидение позволяет помочь миллионам людей. Прислушиваясь к советам мудрого врача, они имеют возможность не только сохранить здоровье, но и жизнь своих близких.

Ведущий программы «О самом главном» рассказывает не только о том, как можно легко продензифицировать медицинскую маску горячим утюгом, но и о важности поддержки пожилых людей в ситуации самоизоляции, чтобы потом не сожалеть всю оставшуюся жизнь. Как не может забыть он сам, когда ради свидания с любимой девушкой пропустил последний день рождения своего отца, ушедшего из жизни в 45 лет. Чувство вины Мясников попытался загладить общением с мамой. Она прожила долгую жизнь и ушла из неё в начале этого года.



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