На сайте «ПроДокторов» рассказывается о принятых в клиниках мероприятиях для борьбы с COVID-19

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20.04.2020, 13:30, Разное

Эксперты портала prodoctorov.ru запустили публикацию и обновление перечня клиник, в которых приняты меры по предотвращению распространения COVID-19 с полным описанием внедренных мероприятий. Это позволит людям с хроническими заболеваниями находить безопасные для себя медицинские учреждения во время эпидемии.
Борьба с эпидемией COVID-19 потребовала полной мобилизации систем здравоохранения каждой страны. Практически все силы и ресурсы брошены на борьбу с эпидемией. Многие больницы перепрофилировались, чтобы помочь обуздать пандемию. Такая ситуация спровоцировала нехватку медицинского персонала, что ставит под угрозу здоровье людей с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в своевременной медицинской помощи и плановом лечении.

Поэтому сайт «ПроДокторов» решил помочь пациентам, чтобы они перестали бояться и могли легко найти безопасное для себя медицинское учреждение. Отныне на портале на каждой странице клиники публикуются меры по предотвращению распространения COVID-19, которые были фактически реализованы.

Такие пациенты особо подвержены влиянию нового вируса в связи с текущим состоянием здоровья. Получается ситуация, когда люди боятся обратиться в конкретную клинику, потому что у них нет подтвержденной информации насчет предпринятых мер для защиты от короновируса в конкретном месте. Кроме того, негативный новостной фон еще больше усугубляет боязнь людей идти в клинику. Найти безопасную больницу стает все сложнее.
Сейчас приходит время профилактических осмотров, обследований и консультаций. Без своевременного медицинского обслуживания пациенты с хроническими заболеваниями могут претерпевать сезонные обострения, находясь дома, что опасно и может привести к развитию осложнений.

На странице клиники посетители могут видеть, как она работает в условиях COVID-19. Это дает возможность принять взвешенное решение о посещении конкретного учреждения.

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ProDoctorov.ru – информационный медицинский портал, который предоставляет прозрачную и проверенную информацию о клиниках и врачах с отзывами реальных пациентов. На странице каждой клиники и врача указан рейтинг на основании отзывов, перечень услуг, актуальные цены и контакты. Сайт делает процесс выбора доктора и медицинского учреждения более эффективным и осознанным, способствуя развитию пациенториентированной медицины.



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