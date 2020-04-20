В Союзе садоводов оценили идею регламентировать отношения дачных соседей

20.04.2020, 13:28, Новости дня

«Запахи и шумы от соседей – это вопросы не государства, а человеческой воспитанности», – сообщила газете ВЗГЛЯД член Союза садоводов РФ Людмила Бурякова, комментируя предложенные Госдумой поправки в Гражданский кодекс о соседских правах.

«Государство должно заниматься стратегией, системным решением проблем, а регулирование отношений между собой лежит в области нашей личной добросовестности и добропорядочности. Это касается и вопросов сжигания мусора на дачных участках», – сказала руководитель общественной приемной Союза садоводов РФ Людмила Бурякова.

Государством, например, введен противопожарный период, когда вообще ничего сжигать нельзя, напомнила Бурякова. В остальное время люди сжигают листву и все, что не идет в компост. «Так было всегда, и все относятся к этому, в массе своей, нормально и без поправки в Гражданский кодекс о «разумном терпении». Такая поправка только увеличит количество судебных исков. Но как вы будете регулировать количество запахов, исходящих от соседей?», – риторически спросила собеседница.

«Другое дело – регулирование вопроса освещенности участка при строительстве соседского дома. Уточнений по этому вопросу в кодексе нет. Что же касается запахов, копоти, шумов и вибраций – это вопросы не государства, а добрососедского отношения и воспитанности», – подчеркнула эксперт.

«Чем больше государственная политика будет направлена на комфортное проживание людей в сельской местности, на развитие инфраструктуры и так далее – тем у людей будет больше возможностей и желания оставаться добропорядочными. И вопросы о «разумном терпении» отпадут сами собой», – заключила Бурякова.

Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в новый блок поправок в Гражданский кодекс войдут статьи о соседских правах.

«В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения. Начнем с того, что под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», – сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

«Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», – разъяснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», – обратил внимание парламентарий.

Напомним, с 29 октября 2019 года вступили в силу налоговые льготы для дачников, которые Госдума 12 сентября приняла в третьем, окончательном, чтении. Принятым законом вносятся изменения в положения Налогового кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме.