 

Нельзя считать больными: эксперт назвал переносчиков коронавируса вакциной

20.04.2020, 13:25, Разное

Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что отсутствие симптомов коронавируса у зараженных – это и есть по сути самый опасный симптом. Однако академик РАН, вирусолог Феликс Ершов, категорически с ним не согласен. Он считает, что такие люди могут замедлить рост заболевания в стране. 

Эксперт считает бессимптомных больных здоровыми носителями, пишет НСН. Таких в России порядка 50%. Среди них чаще встречаются дети и молодые люди. Они распространяют вирус и тем самым способствуют коллективной иммунизации. Рост заболевания снизится, когда бессимптомных носителей станет более 70%. 

При этом Ершов отметил важность соблюдения мер безопасности и гигиены. Населению необходимо чаще мыть руки, больным россиянам следует носить маски. Здоровые люди их могут не надевать. “Это нужно для самоуспокоения”, – отметил вирусолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

По состоянию на 13:16 мск 20 апреля, в России зафиксировано 47238 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 408 человек, выздоровели – 3450.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / «Умный туалет» может отслеживать состояние здоровья

06.03 / Украинский ведущий предложил группе из Киева не выступать на «Евровидении» из-за Little Big

05.02 / В Сети показали первую модель водонепроницаемого Xiaomi

24.03 / Мнение: Товарищ Сталин в роли обвинителя

10.02 / Скандалы: МИД со служебного входа

27.02 / Лайма Вайкуле рассказала Ивану Урганту, почему на нее обиделся Барышников

25.02 / В Сети опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro

28.03 / В Росгвардии подтвердили, что сотрудник ведомства протаранил авто и размахивал половым органом

04.04 / Личное: Болеют дети, детсады работают!

05.03 / Аналитики: В Санкт-Петербурге проживают самые неверные супруги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска