ИРИ начал прием заявок на создание интернет-контента для молодежи

20.04.2020, 13:16, Новости дня

В РФ c 20 апреля стартовала вторая волна приема заявок на конкурс по созданию социально значимого контента для молодежной аудитории, сообщила пресс-служба АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Заявки будут приниматься в течение месяца, а итоги конкурсного отбора планируется подвести 28 июля, сообщается на сайте ИРИ.

«Мы рады объявить о старте второй волны конкурсного отбора, она будет проводиться в течение трех месяцев, а не двух, как это было ранее. Сжатые сроки вносили дискомфорт в работу всех участников – ИРИ, независимых экспертов и коллегиальных органов отбора», – сказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

По его словам, за два с лишним месяца проведения первого конкурса был получен важный организационный опыт и обратная связь от конкурсантов, что позволит существенно повысить планку отбора проектов.

Говоря в целом о востребованности различных видов контента, гендиректор АНО «ИРИ» отметил спрос на позитивный контент.

«В сегодняшних очень непростых условиях мы наблюдаем острую нехватку позитивного контента, при этом запрос в молодежной среде на него крайне высок. Мы, безусловно, не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, и контент посвященный проблемам, с которым сталкивается молодое поколение, не менее важен для нас. Более того, мы обновили список тем, добавив в него направление, посвященное именно проблемам молодежи и помощи в их решении», – рассказал Ключкин.

Тематические направления первой волны – «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!». Заявки на конкурс могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в интернет-СМИ».

Они будут приниматься до 20 мая, после этого проекты оценят независимые эксперты. Окончательное решение будет принимать Конкурсный комитет и Наблюдательный совет под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Экспертиза теперь состоит из нескольких этапов: проекты будут оцениваться по формальным критериям, по содержанию, по стоимости (анализ смет), по соотношению стоимости к ключевым показателям эффективности. Также обязательным становится условие о наличии презентации проекта и видеообращения (самопрезентации в формате видео) в составе заявки.

Участие заявленных в проекте известных людей, в том числе медийных персон, также должно быть подтверждено документально. Руководитель проекта, режиссер, сценарист должны приложить письменное подтверждение или видеообращение о своем участии.

Кроме того, появилось ограничение по стоимости одного проекта в зависимости от категории: «Видеоконтент» – не более 60 млн руб., «Блогосфера» – не более 30 млн руб., «Спецпроекты в интернет-СМИ» – не более 20 млн руб., «Игры и ПО» – не более 10 млн руб.

Помимо этого, теперь один участник может заявить не более трех проектов. Это сделано для обеспечения конкуренции, чтобы дать больше шансов на победу небольшим независимым студиям и блогерам.

Независимые отраслевые эксперты будут оценивать прежде всего компетенции команды, художественную ценность, положительный эмоциональный эффект от реализации проекта.

Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Общий размер субсидии – 3 млрд рублей.

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» образована в 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий, а также для формирования долгосрочной программы развития российской части сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. Организация учреждена как индустриальное объединение и пользуется уважением в профессиональном сообществе. Основными направлениями деятельности являются разработка и ведение проектов, объединение авторов для проработки инициатив и разработки предложений по совершенствованию государственной политики в цифровой среде.