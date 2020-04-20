 

Медики назвали простые способы борьбы с болью при судорогах в ногах

20.04.2020, 13:09, Разное

Специалисты в области медицины рассказали о простых способах борьбы с болью при судорогах в ногах, возникающей в ночное время суток. Неприятные ощущения важно не просто периодически устранять, но и предотвратить их возникновение в дальнейшем.
Первое решение заключается в растяжке икроножной мышцы. Около кровати должно всегда находиться полотенце – его следует использовать в случае выявления судорог. Для устранения боли банное изделие закидывается за стопу, после чего за оба конца нужно осторожно потянуть на себя. Во-вторых, если начались спазмы нижних конечностей, купировать неприятные ощущения может помочь потягивание в положении стоя.

В качестве профилактики спазмов в ногах подойдёт езда на велосипеде, способствующая тренировке мышц и препятствующая нервной импульсации. Важно также пить в течение дня достаточное количество воды (6 – 8 стаканов), так как одна из причин судорог – это обезвоживание.

Медики предупредили о том, что для ног вредно заворачивать их в одеяло: во избежание скручивания пальцев нижние конечности во время сна должны оставаться свободными. То же самое относится и к одежде для ночного отдыха – она не должна сдавливать тело.

Причиной судорог может выступать и недостаток в организме ряда микроэлементов, в том числе магния и калия, а также витаминов группы B. Необязательно прибегать к покупке медпрепаратов – лучше разнообразить своё меню определёнными продуктами питания. Так, магний содержится в бананах, инжире, авокадо, брокколи, шпинате, миндале, любых семечках, кукурузе, горохе, шоколаде; калий – в зелени, картофеле, фасоли, кураге, черносливе, лососе, шпинате, тыкве, апельсинах, мандаринах, яблоках; витамины группы B – в зелёных листовых овощах, злаках, мясе, яйцах, макаронах, орехах, печени и пр.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Мнение: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

30.03 / Мнение: К началу “выходной недели”

20.02 / Астролог Алла Новокрещенова считает опасным вступать в брак в зеркальные даты

16.04 / Ученые: Древние южноафриканцы носили останки кошачьих для получения суперсилы

20.03 / Американские учёные привлекли суперкомпьютер Summit к поиску средств борьбы с коронавирусом

20.03 / Мнение: Замечательное качество кубинцев

16.02 / Виталина Цымбалюк-Романовская публично извинилась перед Арменом Джигарханяном

19.03 / Мнение: О слезинке старика

06.03 / Бритни Спирс хочет свести посвященную бывшему мужу татуировку

13.02 / Коко Роша раскрыла необычный способ, как заставить детей есть здоровую пищу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска