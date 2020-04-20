 

СМИ: Вышедшая замуж за итальянца 32-летняя дочь Ларисы Удовиченко Мария ждёт ребёнка

20.04.2020, 13:09, Разное

Известная советская и российская киноактриса Лариса Удовиченко примерно через полгода станет бабушкой. Как пишет ряд отечественных СМИ, 32-летняя дочь артистки Мария Милуша вышла замуж за своего итальянского возлюбленного и ждёт ребёнка.
Лариса Удовиченко была замужем трижды и только от последнего супруга, пианиста Геннадия Болгарина, родила единственную дочь Марию. Артистка хотела, чтобы девочка пошла по её стопам, поэтому по окончании школы настояла на её поступлении в театральное училище. Однако дочь решила выбрать собственный путь, получила диплом экономиста и уехала жить в Италию. В Милане дочь Удовиченко нашла работу, выучила несколько иностранных языков, сняла пару короткометражных фильмов, устроила личную жизнь и даже поменяла фамилию на Милуша.

С избранником, итальянским музыкантом Франческо Криусколи, дочь Ларисы Удовиченко познакомилась несколько лет назад на джазовом концерте, а в 2016 году получила предложение руки и сердца, после чего познакомила его со своей знаменитой матерью. Пара давно мечтает о пополнении семьи, но вместо детей до последних пор в их доме жил кот. Теперь же, как пишет интернет-портал «ЭГ», супруги ожидают рождения первенца. Мария Милуша сейчас примерно на 3-4 месяце беременности и вскоре подарит актрисе долгожданного внука или внучку.



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