Мишустин назвал сроки реализации новых мер по поддержке граждан и бизнеса

20.04.2020, 13:08, Новости дня

Нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за принятие законопроектов, которые были разработаны правительством для реализации антикризисных мер, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», – передает ТАСС обращение Мишустина к вице-премьерам.

По словам премьера, он планирует в ближайшие дни обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом.

«В ближайшие дни я планирую провести совещание с главами субъектов Российской Федерации, чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом, а если где-то работа идет медленно – понять причины и оперативно принять необходимые решения», – сказал он.

По словам Мишустина, правительство РФ расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.

«Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей», – сказал глава кабмина, отметив, что «сегодня такими кредитами могут воспользоваться только малые и микропредпринятия».

Мишустин сообщил также, что госкорпорация «ВЭБ.РФ« уже предоставляет гарантии и поручительства по этим крдеитам в объеме до 100 млрд рублей.

«Решения по дополнительным гарантиями будут приняты в ближайшее время», – сказал премьер.

Напомним, в субботу Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Туда добавлена деятельность зоопарков, музеев, а также торговля одеждой, автомобилями и обувью.