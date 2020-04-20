“За здоровье”: Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили “Карантинное вино” для всех желающих

20.04.2020, 13:06, Разное

Мила Кунис и Эштон Катчер объявили о новой благотворительной инициативе: так же, как и многие их коллеги, они не смогли остаться равнодушными к ситуации с COVID-19, но решили не просто перечислить средства нуждающимся организациям, а подойти к этому делу творчески. Пара выпустила “Карантинное вино”, с сегодняшнего дня доступное для покупки желающим. По словам Милы и Эштона, 100 процентов доходов от этих продаж будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America’s Food Fund.

В Instagram-ролике Эштон рассказал, что “эта гениальная идея” пришла в голову Миле. Актриса попыталась с этим поспорить, намекая, что идея все же общая, но потом приняла комплимент от мужа. Знаменитости отказались от замысловатого дизайна этикеток, ограничившись лишь белой наклейкой с надписями “Пью за…” наверху и “Карантин” – внизу. Остальное пространство Мила и Эштон предлагают заполнить самим покупателям на свое усмотрение. Они сами в ролике продолжили фразу “Пью за…” словом “Вас всех” – тех, кто купит за 25 долларов это Пино-нуар, произведенное на виноградниках Willamette Valley, штат Орегон, и тем самым сделает вклад в общее доброе дело.

Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств, – говорит в видео Эштон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)19 Апр 2020 в 9:44 PDT