Неуд по благотворительности: как инициатива Риз Уизерспун обернулась конфузом

20.04.2020, 13:06, Разное

Еще в начале апреля стало известно, что актриса и продюсер таких громких проектов, как “Большая маленькая ложь” и “И повсюду тлеют пожары” на карантине не только активно читает, работает и тщательно соблюдает все предписанные правила, но и мотивирует других на добрые дела, а когда и сама является их инициатором. Например – Риз Уизерспун решила отблагодарить учителей Америки, которые в это непростое время продолжают учить детей, и предложила раздать преподавателям платья своего бренда Draper James. В планах у актрисы было подарить 250 нарядов, а чтобы получить заветный подарок, учительницам нужно было заполнить специальную форму, после чего 7 апреля были бы отобраны победительницы. Остальные участницы должны были получить скидку в 25 процентов на любые изделия марки.

В силу большой аудитории самой актрисы, об ее инициативе быстро узнали в интернете. Рассказали о благих намерениях Риз и на национальном телевидении, и во многих журналах. И в этот момент ситуация начала выходить из-под контроля, и общее количество заявок на участие в конкурсе превысило один миллион. Количество платьев при этом оставалось тем же – 250 экземпляров, поскольку у молодого бренда Уизерспун и ее партнеров нет большого количества одежды в линейках.

Риз Уизерспун в наряде Draper James

Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. У нашей компании никогда не было такого количества запросов. Мы думали, что откликнутся всего несколько тысяч, – заявили представили бренда.

Организаторы конкурса связались с каждой женщиной и объяснили, что это не раздача одежды, а именно розыгрыш, а также предложили всем записавшимся скидку в 30% на все позиции бренда. Но неприятный осадок у всех сопричастных уже появился, а американские СМИ начали освещать эту ситуацию. К тому же, как выяснилось, скидки на наряды лишь еще больше разозлили участниц. “Draper James точно понятия не имеют, сколько получают учителя: “мы вас любим, вот вам 30% скидка на наши удивительно дорогие платья”. Да они издеваются!” — примерно в таком ключе отозвалась о новом предложении целевая аудитория бренда. Не помогло конфузу сотрудников Риз и то, что участники конкурса должны были предоставить для анкеты все свои данные и мейлы и теперь получают рассылку от бренда Draper James. А значит, по мнению учителей, вся эта лотерея была ничем иным, как грамотной маркетинговой кампанией, а не желанием сделать доброе дело.

Интересно, что инициатива бренда Риз Уизерспун не первая и не последняя. Представители марки свадебных платьев Pronovias предоставили свои наряды работникам больниц, которые готовятся к свадьбе, а обувная компания Keen раздавала сотню тысяч туфель тем, кто пострадал от коронавируса. По-видимому, именно популярность Риз, ее образ “соседской девчонки” – а также демократичный стиль ее платьев – и привлекли к ее бренду столько внимания. К слову, представители Draper James уже заявили, что в ближайшее время они пожертвуют денежные средства в фонд помощи преподавателям – но не выигравшие заветные платья учителя по-прежнему пишут в Instagram и Twitter компании яростные комментарии.