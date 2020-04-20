Рассекречен вид нового гибридного гиперкара Porsche

20.04.2020, 13:05, Новости дня

Рассекречены свежие кадры нового гибридного гиперкара Porsche, который до сих пор засекречен немецкими разработчиками.

В свою очередь, патентные снимки не раскрывают финального названия автомобиля, однако специалисты убеждены в том, что речь идет о новой модификации 918 Spyder, в качестве его преемника. Однако некоторые эксперты также смогли распознать не менее яркие детали от 917 модели. Одним из самых необычных решений значится вертикальное открытие дверей, а также отсутствие даже одного пассажирского посадочного места.

Новинка имеет стильную светодиодную оптику, а также уникальный дизайн кузова. Кроме того, характеристики и особенности гибридного гиперкара удерживаются в тайне вплоть до официального выпуска автомобиля Porsche.