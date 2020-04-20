 

Рассекречен вид нового гибридного гиперкара Porsche

20.04.2020, 13:05, Новости дня

Рассекречены свежие кадры нового гибридного гиперкара Porsche, который до сих пор засекречен немецкими разработчиками.

В свою очередь, патентные снимки не раскрывают финального названия автомобиля, однако специалисты убеждены в том, что речь идет о новой модификации 918 Spyder, в качестве его преемника. Однако некоторые эксперты также смогли распознать не менее яркие детали от 917 модели. Одним из самых необычных решений значится вертикальное открытие дверей, а также отсутствие даже одного пассажирского посадочного места.

Новинка имеет стильную светодиодную оптику, а также уникальный дизайн кузова. Кроме того, характеристики и особенности гибридного гиперкара удерживаются в тайне вплоть до официального выпуска автомобиля Porsche.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Всем освобожденным из ОРДЛО украинцам предложили работу и жилье – Минветеранов

20.04 / В РФ минивэн Chrysler Pacifica подорожал на 150 тысяч рублей

03.02 / Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу МН17

10.03 / Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности

12.02 / Россияне завоевали первые медали на чемпионате Европы по борьбе

14.03 / Комитет Рады рекомендовал отклонить инициативу об отмене второго этапа медреформы в Украине

13.02 / Генсек НАТО объявил об ответе альянса на «развертывание ракет» Россией

12.03 / Губернатор Токио назвала невозможной отмену ОИ-2020

20.02 / Путин поручил ФСБ защищать данные о новых вооружениях от других спецслужб

19.04 / Соловьев: Борьба с пандемией поможет преодолеть страх перед «возрождением СССР»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска