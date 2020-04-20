Компания Mazda запустила сервис ремонта автомобилей по фотографии
20.04.2020, 13:05, Новости дня
Японский автомобильный гигант Mazda анонсировал запуск нового сервиса, который позволит продолжить работу в условиях пандемии коронавируса.
Вместе с тем при совершении ДТП теперь владельцам японских автомобилей не понадобится вызывать оценщиков, тогда как вся работа будет осуществляться дистанционно при помощи отправленных изображений с детальным отображением повреждений. Кроме того, специалисты смогут объективно оценить степень ущерба и подготовить необходимую документацию для последующей отправки к страховым компаниям.
Опробовать новую систему оценки пока могут в тестовом режиме лишь в Великобритании, однако если новинка себя оправдает, то в дальнейшем такая работа будет налажена и в остальных странах. Эксперты выразили уверенность в эффективности и полезности такого метода оценки ущерба.
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