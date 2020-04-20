 

Пьяный грузинский полицейский застрелил женщину

20.04.2020, 13:01, Новости дня

Грузинский полицейский в состоянии алкогольного опьянения случайно застрелил женщину в Тбилиси, он задержан, теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Полицейский выстрелил из табельного пистолета, находясь на балконе собственной квартиры. Пуля попала в голову женщине в одном из соседних жилых корпусов.

По данным грузинских СМИ, погибшая – мать известной грузинской певицы Тики Махалдиани. В момент трагедии женщина в кругу семьи смотрела телевизор.

Следствие ведет генеральная прокуратура Грузии.



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