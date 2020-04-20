 

СТРАНА – украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

20.04.2020, 12:55, Новости дня

На Западной Украине прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного рыцарским крестом. Как передаёт «СТРАНА», в момент награждения Наконечный расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.


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В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного. Как пишет «СТРАНА», 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.

Видеозапись торжества опубликовал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.

Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941—1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почётный житель Калуша».



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