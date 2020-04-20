Скандалы: Как с безработного узбека 1 миллион долларов вымогали

20.04.2020, 12:54, Разное

За что арестовали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии подполковника Альберта Кудряшова и майора из управления по противодействию экстремизму МВД Андрея Гайтова

“Ъ” стали известны скандальные подробности уголовного дела, в рамках которого по обвинению в вымогательстве были арестованы заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии подполковник полиции Альберт Кудряшов и старший оперуполномоченный главного управления по противодействию экстремизму МВД майор Андрей Гайтов. Следствие считает, что офицеры изначально вымогали у уроженца Узбекистана $1 млн, обещая выслать его на родину, где он находится в розыске, но в итоге довольствовались 13 млн руб. Сами оперативники утверждают, что подозревали заявителя в причастности к экстремистам и им нужны были не деньги, а информация о его связях.

Уголовное дело в отношении подполковника Кудряшова и майора Гайтова еще 5 апреля возбудил следственный отдел ОУМВД по Истринскому району Подмосковья, заподозрив их в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в составе организованной группы). Поводом для этого послужило заявление местного предпринимателя, уроженца Узбекистана Ашрафа Айсенова, указавшего, что у него вымогают 13 млн, а не 18 млн руб., как ранее сообщалось в СМИ, за общее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности.

По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, следствие считает, что утром 7 марта этого года офицеры Кудряшов и Гайтов, явившись в частный дом официально безработного Ашрафа Айсенова, расположенный в деревне Петровское, потребовали, чтобы хозяин заплатил им $1 млн.

В противном случае офицеры, по данным следствия, обещали возбудить в отношении господина Айсенова уголовное дело, а затем выдать его Узбекистану, где он находится в розыске за хищение $1,5 млн. Вымогатели, видимо используя служебные возможности, установили, что в 2015 году господин Айсенов, носивший ранее имя Жасура Джалилова, приехал в Россию по паспорту Ашрафа Бурханова. Затем взял фамилию жены, став Айсеновым, а потом развелся с ней.

Господин Айсенов с требованием согласился, но начал торговаться из-за суммы предстоящих выплат, которая за месяц переговоров с использованием различных мессенджеров сократилась до 13 млн руб.

По официальной версии, офицеров задержали сотрудники истринской полиции, когда они пришли за деньгами. Правда, позже в Росгвардии заявили, что подполковником Кудряшовым давно занималась служба собственной безопасности ведомства, действовавшая вместе с другими правоохранительными органами. Сейчас уголовное дело, учитывая, что в нем оказались офицеры Росгвардии и МВД, передается из полиции в военное следственное управление СКР.

В Истринском горсуде, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте офицеров на два месяца, они свою вину отрицали. Шантаж с высылкой в Узбекистан, по их версии, был нужен лишь для того, чтобы разговорить господина Айсенова, как подозреваемого в связях с экстремистами. Якобы они хотели таким образом выйти на возможное экстремистское подполье, действующее в Московской области. Суд, не поверив обвиняемым, заключил их в СИЗО на два месяца. При этом не было учтено, что офицеры являются ветеранами боевых действий и удостоены многих наград. Например, майор Гайтов имеет орден Мужества и медаль Суворова. По словам адвоката господина Гайтова Сергея Алексеева, отказавшегося комментировать уголовное дело по существу, защита намерена обжаловать меру пресечения в Мособлсуде.

Юрий Сюн