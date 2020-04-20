Военный самолет США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

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20.04.2020, 12:53, Новости дня

Военный самолет США провел разведполеты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны России.

«19 апреля около 15.00 (мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы «Хмеймим».

«Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение», – отмечает Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что истребитель вернулся на аэродром вылета после того, как американский самолет изменил курс полета от российского военного объекта. 

Ранее в пресс-службе флота ВМС США выступили с утверждением, что российский истребитель Су-35 в воскресенье якобы опасно сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A «Посейдон» над Средиземным морем.



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