Коронавирус предварительно подтвержден у 78 человек в больнице Екатеринбурга

20.04.2020, 12:53, Новости дня

У 78 пациентов и сотрудников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №1 в Екатеринбурге предварительно подтвержден коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», – написал Куйвашев в Instagram.

По его словам, источником распространения инфекции, по предварительным данным, стал врач, которые заразился от соседки, живущей с ним в одном доме.

Куйвашев отметил, что у большинства заболевших нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо, один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Все пациенты обеспечены всем необходимым для лечения, сказал он.

Также глава региона добавил, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга.

В настоящее время результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

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Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин. Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу. Отдельно хочу отметить, что сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 20 Апр 2020 в 2:22 PDT

За последние сутки в РФ подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 45,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.