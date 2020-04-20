Учёные из Германии развенчали 4 мифа о сале

20.04.2020, 12:53, Разное

Научные сотрудники расположенного в городе Дрезден (Германия) Института здоровья развенчали 4 мифа о сале. Данный продукт учёные по результатам своего исследования посчитали полезным.

Первый миф касается вреда сала для здоровья, так как этот продукт представляет собой чистый жир. Исследователи уточнили: данный компонент пищи является натуральным, а не генно-модифицированным, поэтому в полной мере усваивается организмом, преобразовываясь в энергию. Второе заблуждение – сало является сплошным холестерином. Как отметили немецкие учёные, это органическое соединение требуется для жизнедеятельности человеческого организма, так как участвует в образовании клеток крови и является частью клеточных мембран. А самого холестерина в сале не очень и много – в говяжьей печени, например, в 4 раза больше, проинформировали исследователи.

Третий миф – употребление в пищу сала чревато прибавкой в весе. Этого также не стоит бояться, уверены учёные из Дрездена: хотя данный продукт и достаточно высококалорийный (в 100 граммах содержится 770 ккал), много его съесть невозможно, зато человек будет себя чувствовать сытым долгое время. Суточной нормой сала считается не более 80 граммов.

Четвёртым неверным заблуждением специалисты назвали несовместимость сала и хлеба. По их словам, такой «тандем» отлично подходит для перекуса, а с чесноком – ещё и является профилактикой ряда заболеваний.