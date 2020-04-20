 

Вторая смерть от COVID-19 в Харьковской области. Умершая женщина контактировала с первой жертвой

20.04.2020, 12:50, Новости дня

70-летняя жительница села Высокополье Валковского района Харьковской области умерла от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила 20 апреля пресс-служба областной государственной администрации.

Это второй летальный исход в регионе после начала вспышки.

Умершая контактировала с первой жертвой COVID-19, также жительницей Высокополья, скончавшейся 13 апреля. С 15 апреля село практически полностью заблокировано; у контактных лиц были взяты пробы на коронавирус.

17 апреля глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил на брифинге, что инфекцию в Высокополье мог завезти местный священник, недавно вернувшийся из Западной Украины. Об этом информировал “Укринформ”.

Всего в Харьковской области подтверждено 76 случаев заражения, из них 21 – в Валковском районе.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине к утру 20 апреля насчитывалось 5710 заболевших, скончался 151 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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