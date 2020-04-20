“Какие же суки! Ух, попадетесь!” Аваков сообщил, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов леса

20.04.2020, 12:50, Новости дня

В Министерстве внутренних дел Украины создана специальная группа по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, сообщил 20 апреля в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Создал специальную группу МВД. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу… Но какие же негодники… Тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию, а кто-то из-за угла… Ух, попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь”, – написал министр, уточнив, что во время вчерашнего облета Чернобыльской зоны отчуждения были обнаружены новые места поджога.

“Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили четыре феномена на площади около 100 м². Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но… Какие же суки! Каким ублюдком надо быть, чтобы делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5–2 м, лесная, особенно хвойная, подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники – и это особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки… Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены”, – заверил министр.

Он отметил, что полиция уже занимается этим и другими инцидентами и призвал всех, кому известно о поджогах, сообщать правоохранителям.

Министр проинформировал, что по состоянию на утром 20 апреля в Чернобыльской зоне было зафиксировано четыре небольших очага возгорания, один из которых локализован, в Житомирской области – четыре активных очага, два из них локализованы.

“Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им! При этом прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – возможно [усиление] до 15–20 м/с. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки – и это риски. Учитываем это. В светлое время суток – постоянно мониторят зоны риска вертолет и БПЛА МВД. Наземные силы и авиация работают на полную”, – рассказал Аваков.

Пасха ж уже закончилась? Ругаться можно?… Сначала по делу – о пожарах в Житомирской обл. и Чернобыльской… Posted by Arsen Avakov on Esmaspäev, 20. aprill 2020

Лесной пожар на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с начала апреля, в Овручском районе Житомирской области – с середины апреля.

По состоянию на утро 20 апреля, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара в Житомирской области привлечены 963 человека и 157 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П. В Чернобыльской зоне огонь тушат 1322 человека и 292 единицы техники, в том числе три вертолета.

В ГСЧС заверили, что угрозы объекту “Укрытие”, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу). Огонь в Житомирской области, как предположили в Госагентстве лесных ресурсов, возник из-за обрыва высоковольтных линий во время урагана или поджога сухостоя.