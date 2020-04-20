В Минздраве Украины рассказали, сколько стоит лечение больных COVID-19

20.04.2020, 12:50, Новости дня

Стоимость лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине колеблется от 300 грн до 10 тыс. грн в сутки. Об этом 19 апреля в эфире “1+1” заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она подчеркнула, что большинство пациентов с COVID-19 – около 80% – не нуждаются в стационарном лечении. Интенсивная терапия нужна около 20–30% из тех, кого госпитализируют, рассказала заместитель министра.

“Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от склонности пациента к восприятию того лечения, которое назначается… Примерно от 300 грн до 10 тыс. грн в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах Украины”, – сообщила Микичак.

Финансирование стационарного лечения обеспечивают государство и меценаты, отметила она.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень всем благодарны”, – сказала она.

По данным Центра общественного здоровья, из 5710 украинцев, которым подтвердили коронавирус, 1910 были госпитализированы, а 3800 лечились или лечатся дома.

По состоянию на утро 20 апреля от коронавируса в Украине скончался 151 человек, а 359 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,4 млн человек, 165 тыс. из них скончались, 629 тыс. вылечились.