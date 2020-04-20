Коррекционную спецшколу в Магнитогорске закрыли на карантин из-за заражения сотрудниц

20.04.2020, 12:48, Новости дня

Магнитогорское МОУ «Коррекционная школа-интернат №5» для детей с особенностями развития закрыта на карантин после заражения коронавирусом двух сотрудниц учреждения, сообщили в пресс-службе мэрии.

«У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные. Школа закрыта на обязательную 14-дневную самоизоляцию. По предварительным данным, заражение обеих сотрудниц произошло не в стенах учреждения, так как с момента введения режима самоизоляции все работники перешли на удаленную работу», – передает URA.RU сообщение мэрии Магнитогорска.

Напомним, в воскресенье коронавирус был подтвержден у 70 пациентов и сотрудников психбольницы Архангельска.

В оперштабе в понедельник сообщили, что за последние сутки в РФ подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек». Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.