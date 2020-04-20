Муфтий заявил о готовности мусульман встречать Ураза-байрам дома

20.04.2020, 12:48, Новости дня

Праздник Ураза-байрам, завершающий месяц поста Рамадан, мусульмане, возможно, будут отмечать дома, а не коллективными молитвами в мечетях, верующие готовы к этому, сообщил глава Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Священный для мусульман месяц поста Рамадан начинается 24 апреля, верующих в эти дни призывают молиться дома в связи с пандемией и режимом самоизоляции в России. Праздник Ураза-байрам, один из двух главных праздников в исламе, будет отмечаться 24 мая.

По словам Крганова, сейчас уже многие спрашивают, что будет с праздником Ураза-байрам, будут ли открыты мечети для верующих.

«Сегодня рано об этом говорить, но так кажется, что мы, мусульмане, должны быть готовы к тому, что если к этому времени ситуация не изменится в лучшую сторону, и больших праздничных намазов мы также проводить коллективно не сможем. Как буквально на днях такие же обременения были и у наших братьев-православных, и у наших братьев-иудеев, в праздник Песах, – мы с понимаем к этому относимся и готовы проводить молитвы у себя дома», – передает РИА «Новости» слова Крганова.

Напомним, из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя проходило без прихожан.