Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

20.04.2020, 12:48, Новости дня

Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Ученые полагают, что бессимптомных носителей коронавируса в мире насчитывается от 50 до 80 %. Такие люди, как считает вирусолог, академик РАН Феликс Ершов, в конечном итоге станут своего рода «вакциной», поскольку первыми выработают антитела к вирусу.

«Можно предположить, что люди становятся бессимптомными носителями либо из-за генетической невосприимчивости, либо из-за (низкой) массивности заражающей дозы, которой он был инфицирован. То есть это зависит от размера вирусных частиц и путей заражения», – говорит Бутенко.

Вирусолог объясняет, что на кого-то могут чихнуть. Слюна больного, а именно в ней содержится очень большая концентрация вируса, попадет, например, в глаза, из-за чего человек получит большую дозу инфекции. Впоследствии иммунитету придется работать в усиленном режиме.

«Что касается генетической невосприимчивости – возможно, организм некоторых людей просто «не читает» эти вирусные частицы. Такие группы людей встречаются при других инфекциях. Например, в 2000-х годах исследовали кенийских проституток, которые не предохранялись, но и не заболевали ВИЧ. Объяснялось это генетическими микрорассовыми особенностями», – рассказывает Бутенко.

Вирусолог добавил, что подобные работы проводились и при клещевом энцефалите, где также были определенные группы людей, которые попросту не имели симптомов болезни. При этом их организм вырабатывал антитела.

Глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что доля заболевших коронавирусом нового типа, у которых нет никаких проявлений болезни, в столице выросла до 60 %.