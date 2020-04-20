 

Йозеф Блаттер включил Льва Яшина в символическую сборную Европы

20.04.2020, 12:45, Новости дня

Экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер представил публике свой вариант символической сборной лучших футболистов Европы всех времен в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата Старого Света. Первым номером в команде легенд значится советский вратарь Лев Яшин.

Нынешний год отмечает 60-летие первого Кубка Европы, в котором победила сборная Советского Союза с Яшиным в качестве основного голкипера. Компанию великому российскому вратарю в команде от бывшего главы ФИФА, сообщают "Известия", составили другие звезды европейского футбола разных лет

В защите по версии Блаттера должны были сыграть Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Жерар Пике (Испания). Среднюю линию составили Йохан Круифф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия). В нападение определены Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия) и Марко ван Бастен (Нидерланды). Тренер команды Блаттера – Висенте Дель Боске (Испания).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Дело MH17: Стрелков не даст показания Нидерландам, даже если применят насилие

14.03 / Рейс Челябинск – Москва начал подготовку к экстренной посадке в Казани

05.04 / За сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей – Ляшко

15.02 / “Неинтересно?” Зеленский пожал руку ушедшему с его выступления

26.03 / Рядом с посольством США в Багдаде вновь упали ракеты

18.02 / Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

13.03 / Первый случай заражения коронавирусом выявлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

03.02 / Российские Kia Sportage дополнили Яндекс.Навигатором

25.03 / Вирусолог сравнил опасность COVID-19 с другими вирусами

01.04 / Кличко заявил, что в Киеве пока не будут открывать продуктовые рынки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска