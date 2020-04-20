Йозеф Блаттер включил Льва Яшина в символическую сборную Европы

20.04.2020, 12:45, Новости дня

Экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер представил публике свой вариант символической сборной лучших футболистов Европы всех времен в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата Старого Света. Первым номером в команде легенд значится советский вратарь Лев Яшин.

Нынешний год отмечает 60-летие первого Кубка Европы, в котором победила сборная Советского Союза с Яшиным в качестве основного голкипера. Компанию великому российскому вратарю в команде от бывшего главы ФИФА, сообщают "Известия", составили другие звезды европейского футбола разных лет

В защите по версии Блаттера должны были сыграть Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Жерар Пике (Испания). Среднюю линию составили Йохан Круифф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия). В нападение определены Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия) и Марко ван Бастен (Нидерланды). Тренер команды Блаттера – Висенте Дель Боске (Испания).