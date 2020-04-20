Парки Москвы подготовили культурную программу на текущую неделю

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20.04.2020, 12:45, Новости дня

Чтобы люди, находящиеся на самоизоляции из-за нового коронавируса, могли бы прикоснуться к прекрасному пока хотя бы в режиме онлайн, некоторые столичные парки разработали программы различных виртуальных экскурсий и мастер-классов.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, с 20 марта сад "Эрмитаж" проводит мастер-классы по живописи, с 21 апреля в Измайловском парке расскажут об особенности пейзажных коллажей, а усадьба Воронцово на своей странице в Интернете разместит видеоэкскурсию, во время которой искусствовед расскажет о воронцовских прудах.

С полным списком экскурсий и занятий, которые для всех бесплатны, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

На время карантина для реального посещения все московские парки закрыты.



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