 

Сиделка избила бабушку в инвалидной коляске в Тюмени

20.04.2020, 12:45, Новости дня

В Тюмени дальние родственники избили пожилую женщину в инвалидной коляске, сын которой нанял их присматривать за немощной матерью. Благодаря снимавшему видео соседу в дело вмешались следователи.

 

Инцидент произошел у дома №3/2 по улице Максима Горького в первой половине дня 19 апреля. Сопровождавшая пенсионерку женщина грубо с ней обращалась: сначала "выронила" ее из инвалидной коляски, затем еле усадила обратно, после чего несколько раз ударила по лицу.

"Женщина ей кричала: "Тетя Катя, не притворяйся! Мы знаем, что ты можешь ходить". Видели бы вы, как они дергали ее, били по щекам и ногам", — рассказал автор записи.

Он тут же обратился в полицию, и спустя несколько часов пострадавшую доставили в больницу, а обидчице пришлось объясняться не только с сыном пенсионерки, но и с полицейскими и следователями. СКР проводит доследственную проверку, о состоянии женщины ничего не сообщается.



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