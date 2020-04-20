Рабочие в Казахстане устроили митинг из-за коронавируса, требуя не селить новых вахтовиков

20.04.2020, 12:35, Новости дня

В Казахстане в ночь на 20 апреля в одном из вахтовых поселков Атырауской области, где живут нефтяники компании “Тенгизшевройл”, произошли волнения после того, как туда привезли рабочих из других поселков, передает казахская служба Радио Свобода. Вахтовики опасались, что к ним завезут коронавирус, и вышли на митинг.

Судя по кадрам с места событий, десятки рабочих собрались перед зданием с надписью “Приемная”. На одной из видеозаписей слышны громкие ругательства и звон бьющегося стекла.

Руководитель управления внутренней политики Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в фейсбуке объяснил, что в вахтовом поселке Бирлик у одного из рабочих выявили коронавирусную инфекцию, “установлен круг контактных лиц заболевшего из 35 человек”.

“Всех контактных было решено заселить в жилые блоки поселка Болашак для прохождения экспресс-тестирования. По всем прошедшим лицам были выявлены отрицательные результаты”, – написал Бисембиев.

По его словам, в поселке Болашак собрались около 200 рабочих, которые “из-за неосведомленности о понятии “контактные лица” выразили недовольство против заселения работников из других вахтовых поселков, которых посчитали заразившихся коронавирусом”.

В пресс-службе “Тенгизшевройл” также заявили, что оснований для волнений нет. По словам пресс-секретаря компании Эрлана Исламова, в жилые блоки поселка Болашак заселили персонал, который находится в вахтовом городке в ожидании транспортировки домой. Рабочие прошли экспресс-тестирование, у всех результаты отрицательные.

“Это люди, которые не находились в контакте с зараженными, и они уже отправились домой. Точное их количество я назвать не могу. После разъяснений сотрудники разошлись”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что 17 апреля один из рабочих в вахтовом поселке “Тенгизшевройл” на Тенгизе обратился с жалобой в медицинскую часть поселка с симптомами, похожими на простуду. Результаты тестирования подтвердили, что он был инфицирован вирусом COVID-19. “В настоящее время рабочий проходит лечение в инфекционной больнице в Атырау. Здание, в котором он находился, полностью дезинфицировано”, – говорилось в заявлении компании.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у 50-летней женщины, работавшей в подрядной организации на Тенгизском месторождении. Как сказали чиновники, заразившаяся работала в вахтовом поселке Ватернас.

С сегодняшнего дня, 20 апреля, промышленные предприятия в Алматы и в Нур-Султане возобновляют работу. Режим чрезвычайного положения в Казахстане действует до конца апреля. В стране от коронавирусной инфекции умерли 19 человек, всего зарегистрированы 1757 случаев инфицирования COVID-19.