 

Министр соцзащиты Казахстана: за получение 42500 тенге никого не будут привлекать к ответственности

20.04.2020, 12:35, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинистр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов утром 20 апреля пообещал, что “ни один казахстанец” не будет привлечен к ответственности, если получил “коронавирусное” пособие в 42 500 тенге ($95), даже в том случае, если произошла ошибка и впоследствии выяснится, что он не имел права на эти деньги. 

“Ни один человек, получивший 42 500 тенге, если даже ошибся, не будет привлечен к уголовной ответственности. На этом давайте поставим точку. Мы никого проверять не будем, это социальная выплата. Ни о чем не переживайте, вам выплатили – берите, тратьте. Если кого и будут проверять, то нас”, – сказал министр на брифинге в Нур-Султане. 

Заявление Нурымбетов сделал по следам пятничного выступления своего заместителя Наримана Мукушева. Тот в конце прошлой недели объявил, что многие граждане якобы получили “коронавирусные” соцвыплаты незаконно, и потребовал от них вернуть деньги. Чиновник также заметил, что если этого не будет сделано – людям будут грозить обвинения в мошенничестве. 

 

“Так как сейчас чрезвычайное положение, пакет документов мы не требуем, в том числе приказ об отпуске без содержания и т. д. Подали заявление в максимально простой форме, мы проверяем автоматически и принимаем решения. Все. Но ответственность за “ложные данные” полностью на том, кто подает”, – предупредил замминистра 17 апреля. 

Возвращать уже выплаченные пособия власти Казахстана ранее требовали и от получателей других выплат. Настоящее Время рассказывало историю многодетной учительницы Меиргуль Пайдалы: чиновники сначала выписали Меиргуль соцпомощь, а потом отобрали ее и потребовали вернуть уже выплаченные деньги. 

Однако Нурымбетов заверил казахстанцев, что не будет никаких преследований тех, кто получил 42 500 тенге по ошибке, неважно – своей или чиновников: 

“Я как говорил на предыдущих брифингах, мы, Министерство труда, проверять ходить по домам в первую очередь, физлиц, ИП, тех, кто был самозанятыми, – не будем. Никогда. Даже проверки инициировать не будем. Мы все, что вас касается, проверили, вам назначили, все – выплата ваша законна, если вы получили, законна, – пояснил министр. – Во-первых, нет веских оснований привлекать к такой ответственности. Во-вторых, 42 500 – это социально-ориентированная выплата в условиях ЧП. Понятно, что люди хотят максимально все получить 42 500 тенге, потому что в целом, если бы даже не было ЧП, у нас в целом доходы населения невысокие. Зарплата невысокая, пенсии, пособия тоже невысокие. Поэтому это социально ориентированная выплата и людей понять можно”. 

42 500 тенге президент Токаев пообещал выплачивать казахстанцам, которые потеряли работу и доход из-за коронавируса и введенного в Казахстане карантина. Но кто именно имеет право на эти деньги, не вполне ясно: Минтруд уже несколько раз менял критерии этих выплат. Тем не менее на прошлой неделе казахстанцы толпами штурмовали банки, чтобы открыть счета, на которые им будут перечислены деньги. 

 



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