 

Яна Поплавская потребовала от внучки Шукшина сменить фамилию

20.04.2020, 12:30, Разное

Актриса Яна Поплавская высказала свое мнение по поводу скандальных разбирательств в семье Шукшиных. Внучке знаменитого писателя Анне звезда советует сменить фамилию, чтобы её не позорить.
Позиционируя себя как продолжательницу творчества Василия Шукшина, Анна Трегубенко в свое время закончила режиссерский факультет ВГИКа, но успехов ни в выбранной профессии, ни в литературном творчестве пока не добилась. Не помогло и громкое имя дедушки. По словам внучки, вредят её карьере громкие «разборки» в семье, связанные с квартирами и деньгами, доставшимися им в наследство. Как написала одна из поклонниц, от «мусора, который их поглотил», необходимо срочно отделиться, и это должна сделать дочь Марии Шукшиной.

Яна Поплавская высказывает достаточно спорную мысль, что недостойное поведение наследников нанесет урон классику русской литературы. В своем негодовании звезда даже опускается до грубых выражений и требует от внучки знаменитого семейства отказаться от фамилии. Однако поклонники напоминают актрисе, что как бы ни сложились отношения близких Василия Шукшина, его книги и работы в кино живут своей собственной жизнью.



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