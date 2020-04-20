 

Кремль указал на регионы с недостаточным уровнем запаса средств защиты

20.04.2020, 12:30, Новости дня

В РФ есть регионы, где пока не на достаточном уровне запасы индивидуальных средств защиты, резерв по койко-местам и количество аппаратов ИВЛ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне не известно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности (принимаемых в регионах карантинных мер). Но по всей видимости, пока есть, безусловно, остаются регионы, где пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, запасы необходимого оборудования для лечения, прежде всего, ИВЛ, и где по-прежнему пока еще нет достаточного резерва по фонду койко-мест. Это есть, там есть и объективные причины. Но там ведется очень интенсивная работа, и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

В оперштабе в понедельник сообщили, что за последние сутки в РФ подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек». Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.



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