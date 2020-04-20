 

В Минсельхоз РФ назвали условие для остановки экспорта зерна

20.04.2020, 12:30, Разное

Оксана Лут, занимающая пост замминистра Минсельхоз РФ, назвала условие для остановки экспорта зерна за пределы ЕАЭС. Прекращение поставок произойдёт в случае выбора введённых российским правительством квот.
Последнее решение принято властями страны вследствие начавшегося мирового кризиса. Квоты действуют с 1 апреля текущего года до конца июня и по окончании выборки поставки зерна будут прекращены, отметила представитель Минсельхоз. Если существующие на сегодняшний день темпы сохранятся, то экспорт пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя может остановиться уже до середины мая.

В данном случае речь идёт только о вывозе зерновых за пределы ЕАЭС, но не внутри союза. Установленный властями размер квот составляет 7 миллионов тонн. В планах Минсельхоз также предложение о запрете экспорта круп и муки. В ведомстве считают, что данные решения могут способствовать стабилизации ситуации на продовольственном рынке, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».



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