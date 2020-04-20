 

МИД Китая ответил на угрозу Трампа из-за вспышки коронавируса в США

20.04.2020, 12:16, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай ждут последствия, если вспышка намерено была организована властями страны.

По словам Шуана, американским политикам стоит помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай, передает ТАСС. 

«Китай, как и все другие страны, также стал жертвой эпидемии. Мы те, кто понесли ущерб, а не причинили его, и тем более не являемся сообщниками вируса», – сказал дипломат. 

По словам Шуана, международное сообщество должно работать вместе, чтобы пройти через это трудное время, «а не показывать пальцами друг на друга и искать ответственных».

Дипломат отметил, что США не понесли никакой ответственности за птичий грипп или всемирный экономический кризис 2008 года, которые затронули весь мир. 

«Нужно понимать, что враг – это вирус, а не Китай. Международное сообщество должно сотрудничать и победить вирус. Оскорблениями нельзя выиграть время или вернуть погибших», – подчеркнул представитель МИД.

Вместе с тем Шуан выразил надежду, что «определенные деятели в США будут уважать факты и науку, а также здравые суждения международного сообщества». 

«Им стоит перестать оскорблять Китай, прекратить делать безответственные заявления и сфокусироваться на внутренних усилиях по борьбе с эпидемией и содействовать глобальному сотрудничеству против пандемии», – резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания. Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. 

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Китай подставился в информационной битве с США.



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