 

Мерцательная аритмия требует изменения образа жизни

20.04.2020, 12:15, Разное

Изменения в образе жизни – эффективная стратегия, которая может помочь в лечении мерцательной аритмии, уверены авторы нового научного заявления Американской кардиологической ассоциации, опубликованного в Circulation. Ученые отметили, что врачи и пациенты недостаточно часто прибегают к этому методу.

При мерцательной аритмии сокращение верхних камер сердца (предсердий) ускоренное и беспорядочное. Это мешает нормальной циркуляции крови и увеличивает риск образования тромбов. Тромбы могут заноситься с кровотоком в мозг и вызывать ишемический инсульт.

«Хотя установленные протоколы лечения остаются обязательными, помощь пациентам с мерцательной аритмией в усвоении более здоровых привычек образа жизни, когда это возможно, будет способствовать уменьшению количества эпизодов аритмии», – отметила Мина К. Чанг (Mina K. Chung), которая возглавляла авторский коллектив.

Ученые выделили основные здоровые привычки, которые принесут пользу при мерцательной аритмии – контроль и снижение веса, соблюдение диеты при избыточном весе и следование индивидуальным планам физической активности для улучшения физической формы

Ожирение – один из серьезных факторов риска развития постоянной мерцательной аритмии, поскольку оно приводит к расширению и растяжению предсердий. Так, когда участники австралийского исследования с избыточным весом и ожирением сбросили 10% веса, у них снизилась склонность к развитию нарушения ритма. Кроме того, ожирение зачастую связано с апноэ во сне, при котором повышается риск мерцательной аритмии.

Что касается физической активности, для профилактики и лечения МА подходят регулярные умеренные физические нагрузки, тогда как экстремальные, напротив, повышают риск ее возникновения.

Для повышения мотивации авторы советуют устанавливать конкретные достижимые цели в отношении веса и физической активности, использовать различные приложения для смартфонов и носимых устройств, которые помогают отслеживать уровень активности, состав и калорийность пищи. Поощрение и поддержка со стороны врачей и медицинских работников также оказывают позитивное влияние.

Помимо вышеперечисленного, ученые рекомендуют избавиться от таких вредных привычек, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Курение, помимо увеличения риска возникновения мерцательной аритмии, еще и снижает эффективность лечения этого заболевания.



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