 

Россияне стали реже покупать водку во время пандемии

20.04.2020, 12:10, Разное

В России зафиксировали снижение спроса на водку. В период с 30 марта по 5 апреля продажи алкоголя уменьшились на 41% по сравнению с первой неделей предыдущего месяца, сообщает издание “Известия” со ссылкой на статистику “Такскома”.

Граждане стали реже покупать и другие крепкие напитки. Продажи пива сократились на 26% по отношению к началу марта, передает RT.

Эксперты связывают падение спроса на алкоголь с тем, что россияне уже запаслись алкоголем. “Покупатели переходят в режим жесткой экономии,
не всем удалось сохранить работу и стабильный доход”, – уточнил руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Балконная амнистия

19.04 / Компания Asus выпустила прошивку с Android 10 для смартфонов семейства Zenfone Max

04.02 / “Невероятно инициативный и энергичный человек”: Вячеславу Володину – 56

16.02 / Специалисты рассказали, как по ушам можно определить интеллект человека

24.03 / Мнение: Как не попасть во френдзону

15.02 / Никита Джигурда запечатлен в момент страстного поцелуя с Анастасией Волочковой

09.03 / Лариса Гузеева призналась фанатам, что ей очень сложно вернуть свою прежнюю форму

08.04 / Скончался ещё один человек после взрыва в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области

04.03 / Мнение: Беспилотники в городах России, кто заплатит за мусор и дорогая зарядка электромобиля

09.04 / Мнение: “Польские” БМП для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска