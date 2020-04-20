 

В РАН определили возможный сценарий искусственного происхождения COVID-19

20.04.2020, 12:09, Разное

Профессор РАН Александр Лукашев, руководящий Институтом медицинской паразитологии, трансмиссивных и тропических заболеваний Сеченовского университета, оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19. «С нуля» инфекция, поражающая определённые органы людей конкурентного возрастного диапазона, быть создана не могла, но переадаптирована от животных к человеку – вполне, считает учёный.
Своим мнением доктор медицинских наук поделился в рамках ТВ-программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Профессор РАН прокомментировал возможность разработки инфекции с летальностью, поражающей определённые отделы дыхательных путей, распространяющейся особым образом и нацеленной на те или иные категории граждан. «Вот так просто придумать и создать подробный вирус – это нереально», – категорично завил специалист.

Однако сценария, когда человек вмешался в естественный ход природных событий в рамках стандартного вирусологического эксперимента, Александр Лукашев не исключил. Речь идёт о попытке адаптации вируса к другому животному – с целью понять, возможно ли такое на практике или нет.

«Берутся человеческие клетки и коронавирус летучих мышей, смешиваются, проводится ряд манипуляций – и в итоге получается переадаптированный к человеку вирус рукокрылых», – пояснил профессор, добавив, что данный процесс в дальнейшем будет невозможно отследить по геному неклеточного инфекционного агента.

Ранее учёный-вирусолог Феликс Ершов рассказал об итогах мировой эпидемии коронавируса, отметив, что заразиться должно почти всё человечество.



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