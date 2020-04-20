В Сети раскрыли «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro

20.04.2020, 12:09, Разное

Американский технологический гигант Apple осенью текущего года готовится презентовать новую линейку смартфонов – iPhone 12. Не так давно в Сети появилось схематическое изображение, раскрывающее «начинку» экранного выреза входящей в грядущую серию модели iPhone 12 Pro.

Благодаря данной «утечке» поклонники «яблочного» бренда могут увидеть, чего стоит ожидать от новинки. Так, на схеме показан довольно большой вырез в верхней части дисплея iPhone 12 Pro, над которым находится разговорный динамик. В самом вырезе расположится фронтальная и инфракрасная камеры, модуль подсветки, сенсоры освещённости и приближения. На боковых гранях корпуса заметны физические кнопки управления. Относительно основной камеры iPhone 12 Pro «интрига» не раскрыта. Ожидается, что она будет оснащена сканером LiDAR, обеспечивающим лучшую глубину пространства.

Более подробно о готовящихся компанией Apple к дебюту новинках станет известно уже в ходе презентации, запланированной на осенние месяцы. Скорее всего, разработчики представят четыре новых модели линейки iPhone 12 с OLED-дисплеями диагональю 6,7, 6,1 и 5,4 дюйма. Некоторые эксперты предполагают, востребованность представленной серии не будет очень большой, хотя того же ожидали и относительно iPhone SE, но, как оказалось, спрос превысил предложение, и производитель даже был вынужден сдвинуть сроки поставок на май.