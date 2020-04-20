Кремль анонсировал совещание Путина по ситуации с коронавирусом

20.04.2020, 12:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин проведет совещание по видеосвязи с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией. Специалисты дадут оценку эффективности принимаемых в стране мер, методов лечения коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Свои доклады представят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров», – сказал Песков.

По его словам, главная цель совещания – понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией. Также необходимо получить их прогнозы развития ситуации.

Также Песков добавил, что в понедельник глава государства проведет международный телефонный разговор во второй половине дня.