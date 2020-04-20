 

Госпитализированная с подозрением на пневмонию москвичка умерла на скамейке у дома…

20.04.2020, 12:06, Разное

… после выписки из больницы.

В Москве гражданка умерла на лавочке возле своего подъезда, возвращаясь домой после выписки из больницы. В медучреждение она поступила с подозрением на пневмонию, сообщили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения.

В городскую клиническую больницу № 52 москвичка поступила за день до смерти: у нее поднялась температура. Однако врачи не выявили у нее никаких изменений в легких, а тест на коронавирус показал отрицательный результат. Медики сочли возможным выписать пациентку и посоветовали ей вызвать врача на дом. Женщине пришлось покинуть больницу, она уехала на социальном такси.

По данным РЕН ТВ, который опубликовал видео случившегося, речь идет о 48-летней Елене Чукловой, страдающей циррозом печени. Как утверждает телеканал, соцработники, сопровождавшие пациентку, не смогли проводить ее до квартиры, так как она оказалась заперта. Тогда сотрудники соцслужбы оставили Чуклову на скамейке и уехали, а гражданка вскоре умерла, так и не дождавшись скорой помощи, которую вызвали соседки.

В свою очередь в депздраве считают, что когда женщине стало плохо возле подъезда, скорую помощь ей вызвали соцработники. Врачи приехали на место через 11 минут и констатировали смерть. Там отметили, что при выписке пациентка была активна и передвигалась самостоятельно. Сейчас департамент проводит внутреннюю проверку, точная причина смерти москвички будет известна после вскрытия.

Источник: Новая газета



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