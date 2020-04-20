 

Nubia Play изогнутым экраном на 144 Гц “засветился” на новых изображениях

20.04.2020, 11:53, Разное

В Сети появились первые изображение бюджетного мобильного аппарата Play от бренда Nubia. Дебют игрового смартфона, наделенного изогнутым AMOLED-экраном с обновлением в 144 Гц, запланирован на 21 апреля.
Отличием Nubia Play от иных геймерских устройств является аппаратная основа, представленная не OS Snapdragon 865, а более бюджетным чипом Snapdragon 765G. Изогнутый экран аппарата имеет 240-герцевую частоту опроса сенсора.

Емкость аккумулятора новинки бренда Nubia, согласно более ранним утечкам, составляет 5100 мА•ч. Батарея получила поддержку зарядки на 30 Вт. Дебют Nubia Play должен состояться 21 апреля.
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