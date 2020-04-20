Nubia Play изогнутым экраном на 144 Гц “засветился” на новых изображениях

20.04.2020, 11:53, Разное

В Сети появились первые изображение бюджетного мобильного аппарата Play от бренда Nubia. Дебют игрового смартфона, наделенного изогнутым AMOLED-экраном с обновлением в 144 Гц, запланирован на 21 апреля.

Отличием Nubia Play от иных геймерских устройств является аппаратная основа, представленная не OS Snapdragon 865, а более бюджетным чипом Snapdragon 765G. Изогнутый экран аппарата имеет 240-герцевую частоту опроса сенсора.

Емкость аккумулятора новинки бренда Nubia, согласно более ранним утечкам, составляет 5100 мА•ч. Батарея получила поддержку зарядки на 30 Вт. Дебют Nubia Play должен состояться 21 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram