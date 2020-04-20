Французские учёные определили температуру, необходимую для уничтожения COVID-19

20.04.2020, 11:53, Разное

Французские учёные из Университета Прованса определили температуру, до которой необходимо нагревать коронавирус для его полного уничтожения. Свои выводы исследователи собираются использовать для создания нового способа обеззараживания медицинского инвентаря, который используется в лечении инфицированных COVID-19.

На сегодняшний день, согласно протоколами дезинфекции, предписывается выдерживать то, что следует обеззаразить, на протяжении часа и при температуре в 60 °C. Однако для вируса COVID-19, как показали результаты исследования французских учёных, требуется иной подход, ведь полностью убить его может нагрев до 92 °C, продолжающийся в течение 15 минут.

Тем не менее, как выяснили научные сотрудники, для уничтожения COVID-19 может быть достаточно и стандартного протокола обеззараживания, однако при одном условии – если то, что требует дезинфекции, не особо загрязнено, то есть имеет низкую вирусную нагрузку. Но для лабораторных предметов, используемых при проведении анализов у инфицированных коронавирусом пациентов, должна быть разработана новая методика с иными протоколами очистки, заключили учёные.